Filistinli aktivist ABD’de vatandaşlık görüşmesine gitti, gözaltına alındı

ABD’nin Columbia Üniversitesi’nde geçen sene Filistin’e destek eylemlerini organize eden isimlerden Mohsen Mahdawi, Vermont’ta vatandaşlık görüşmesine gittiği sırada Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlileri tarafından gözaltına alındı. Mahdawi’nin ABD’de oturma izninin bulunduğu, görüşmenin ABD vatandaşlığı alma yönünde bir adım olduğu ve 10 senedir ABD'de yaşadığı belirtildi. Filistinli öğrenciye herhangi bir suçlama da yöneltilmedi.



The New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, Mahdawi’nin ailesi ve avukatları, gözaltına alınan öğrencinin başka bir bölgeye gönderilmesine engel olmak için geçici yasaklama kararı çıkarılması talebiyle başvuruda bulundu. Vermont Federal Hakimi William K. Sessions III, talebi kabul ederek kendisi aksi yönde bir emir verene kadar Mahdawi’nin ABD ve Vermont’tan gönderilemeyeceğine karar verdi. Avukatları da pazartesi sabahı itibarıyla müvekkillerinin halen Vermont’ta olduğunu teyit etti.



10 YILDIR YEŞİL KARTI VARDI



Son 10 yıldır Yeşil Kart sahibi olan Mahdawi, Trump döneminde Filistin’e destek ifadeleri ve eylemleri dolayısıyla gözaltına alınan son Filistinli öğrenci oldu. İsrail’in işgali altındaki Batı Şeria’daki bir mülteci kampında doğup büyüyen Mahdawi, 2014 yılında ABD’ye gitti.

Columbia Üniversitesi’nde Felsefe alanında lisans eğitimini tamamlama aşamasında olan Mahdawi, güz döneminde Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans eğitimine başlamayı planlıyordu.



Mahdawi’ye herhangi bir suçlama yöneltilmezken, avukatları, benzer şekilde gözaltına alınan ve ABD’den gönderilmek istenen Filistinli Columbia Üniversitesi öğrencisi Mahmud Halil’i gözaltına almak için kullanılan aynı yasal düzenlemenin kullanılmak istendiğini söyledi. Halil de gözaltına alındıktan sonra ABD’nin “dış politikası ve ulusal güvenlik çıkarlarına tehdit oluşturduğu” ileri sürülmüştü.



ABD’deki göç yetkilileri ise Filistin’e destek eylemcilerinin “antisemitizmin yayılmasını sağladığını” savunuyor ancak bu iddiayı kanıtlamak için herhangi bir delil sunmuyor.



HALİL İLE BİRLİKTE FİLİSTİNLİ ÖĞRENCİ TOPLULUĞUNU KURDULAR



Mahdawi, 7 Ekim’den sonra Halil ile birlikte “Dar: Columbia Üniversitesi’ndeki Filistinli Öğrenci Topluluğu”nu kurmuştu. Avukatlarının verdiği bilgiye göre, topluluğun kurulma amacı “Filistin kültürü, tarihi ve kimliğini kutlamak” idi. Mahdawi ayrıca üniversitenin İsrail’le bağlantılı yatırımlarına son verilmesi için oluşturulan platformun kurulmasına da yardım etmişti.



Mahdawi, Mart 2024’te, kampüslerde eylem çadırlarının kurulmasından önce protestoların organize edilmesinden bir adım geri atmış, o dönemde bunu göç statüsü ve mensubu olduğu Budist inancına bağlamıştı.



RÜMEYSA ÖZTÜRK HALEN GÖZALTINDA



Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi’nde doktora yapan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk de 25 Mart akşamı arkadaşlarıyla iftara giderken yüzleri maskeli altı ICE görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı.



ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini açıklamıştı. Rubio, "Hamas destekçisi" ve (İsrail karşıtı) "deliler" olarak nitelediği 300'den fazla yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini belirtmişti.



ABD'de federal yargıç, ICE görevlilerince gözaltına alınan Türk öğrenci Öztürk'ün sınır dışı edilmesine karşı durdurma kararı almıştı.

