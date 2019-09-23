İsrail'de seçim sonrası 13 milletvekili çıkaran Arap Listesi Bloku'nun desteğiyle Benny Gantz'ın Mavi Beyaz ittifakının sandalye sayısı 57'ye çıktı.
Filistinlilerin çoğunlukta olduğu partiler son olarak 1992 yılında İzak Rabin'i desteklemişti. Ancak Arap Listesi, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya karşı Gantz'ı desteklemekle birlikte, gantz'ın politikalarına katılmıyor.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Likud Partisi'ne destek verenlerin ise 55 sandalyesi bulunuyor.
120 sandalyeli İsrail meclisinde güvenoyu için 61 milletvekili gerekiyor.
Arap ittifakının Gantz'a destek vermesinin ardından dikkatler eski Savunma Bakanı Avigdor Lieberman'ın partisine çevrildi.
İsrail Meclisi'ne 8 milletvekili ile giren Lieberman, henüz Gantz ya da Netanyahu'ya destek açıklaması yapmadı.