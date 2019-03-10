Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayyaş, yaptığı açıklamada, İsrail'in bugün Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında Deyr el-Belah kentindeki balıkçı limanını hedef almasına işaret ederek, söz konusu saldırının ardından hasar tespit çalışmalarının yapıldığını ifade etti.



İsrail savaş uçaklarının bombardımanda, 3 balıkçı teknesi ve bölgedeki balıkçı ağları ile sendika binasının hasar gördüğünü söyleyen Ayyaş, "Gazze'deki Filistinli balıkçılar aleyhindeki İsrail ihlalleri sık sık tekrarlanıyor. İsrail gün aşırı Gazze'deki Filistinli balıkçılara ateş açıyor, gözaltına alıyor ve teknelerine el koyuyor." dedi.



Sendika Başkanı, İsrail'in Filistinli balıkçıları rızklarını kazanmaya çalışırken gözaltına aldığını, balıkçıların avlanma mesafesini daralttığını, balıkların bulunduğu bölgeye girmelerine izin vermediğini söyledi.



İsrail'in ayrıca balıkçılıkta kullanılan ithal malzemelerin Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan girişine izin vermediğine dikkati çeken Ayyaş, şöyle devam etti:



"İsrail'in Gazze'deki balıkçılar aleyhinde gerçekleştirdiği ihlallerin durdurulmasını istiyoruz. Uluslararası kurumlar, Gazze'de balıkçılar aleyhinde işlenen ihlallerin sona ermesi için İsrail'e baskı uygulamalı."



İsrail savaş uçakları, bugün Gazze'nin kuzeyinde Hamas'a ait askeri bir mevzi ile Deyr el-Belah kentindeki bir balıkçı limanına hava saldırısı düzenlemiş, gün içerisinde ayrıca Gazze Şeridi açıklarında Filistinli bir balıkçıyı da gözaltına almıştı.



İsrail ordusu ise Gazze'den İsrail yönüne atılan bir füze ile yanıcı balonlara karşılık bölgede Hamas'a ait askeri bir mevzi ile Hamas'a ait iki tekneye hava saldırısı düzenlendiğini açıklamıştı.



İsrail ordusu, son dönemde, Gazze tarafından yollandığı ve yanıcı madde taşıdığı iddia edilen uçurtma ve balonlara karşılık bölgeye saldırılar düzenliyor.

