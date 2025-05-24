Filistinli doktor 10 çocuğundan 9'unu bombardımanda kaybetti

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş, yaptığı yazılı açıklamada, Nasır Hastanesi'nde doktorluk yapan Ela en-Neccar'ın hastaneye gitmek için evden çıkması sonrasında evinin hedef alındığını belirtti.



İsrail ordusunun şiddetli saldırısında Filistinli kadın doktor Neccar'ın en büyüğü 12 yaşında olan 10 çocuğundan 9'unun hayatını kaybettiğini ifade eden Burş, saldırıdan yaralı olarak kurtulan Neccar'ın eşi Hamdi en-Neccar ve 1 çocuğunun yoğun bakımda tedavi gördüğünü aktardı.

"TÜM AİLELERİ YOK EDİYOR"



Saldırının Gazze'deki sağlık personelinin katlandığı gerçekliğin bir örneği olduğuna dikkati çeken Burş, "Acıyı tarif etmek için kelimeler yetersiz kalır. Gazze'de hedef alınanlar yalnızca sağlık çalışanları değil; İsrail'in saldırıları daha da ileri giderek tüm aileleri yok ediyor." ifadelerini kullandı.



Sağlık Bakanlığının Telegram hesabından yapılan açıklamada da hastane doktorlarından Yusur Ebu er-Riş'in sözlerine yer verildi.

"KENDİNİ HASTA ÇOCUKLARA ADAYAN BİR DOKTOR"



Doktor Riş, acılı Neccar'ın sabırlı bir şekilde ameliyathaneye alınan oğlunun kapısında beklediğini ifade etti.



Riş, 9 çocuğunu kaybeden anne Neccar'dan bahsederken, şunları kaydetti:



"Gazze’deki zorlu koşullarda, acının detaylarını tarif etmenin bile yeni bir acıya dönüştüğü bu yerde, kendi çocuklarını geride bırakıp görevini yapmak ve kendini hasta çocuklara adamak için hastaneye gelen bir doktor…"