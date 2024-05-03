Filistinli doktor İsrail hapishanesinde öldürüldü

Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin Ortopedi Bölüm Başkanı Doktor Adnan El Barş'ın Nisan ayında İsrail hapishanesinde işkence sonucu hayatını kaybettiği, cenazesinin teslim edilmediği belirtildi.

Filistinli doktor İsrail hapishanesinde öldürüldü

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 'deki Şifa Hastanesinin Ortopedi Bölüm Başkanı Doktor Adnan El Barş'ın hapishanesinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, "Sağlık Bakanlığı, Dr. Adnan El Barş'ın İsrail işgal hapishanelerinde işkence altında öldürülmesini kınıyor. Saldırı sırasında görev başında olan bir grup sağlık personeliyle birlikte tutuklanmıştı" ifadeleri kullanıldı.

Barş'ın ölümüyle birlikte 7 Ekim'den bu yana İsrail tarafından öldürülen sağlık çalışanlarının sayısının 496'ya yükseldiği aktarıldı.

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ARALIK AYINDA TUTUKLANDI

Filistin Esirleri Derneğinden ve Filistin Esirler İşleri Komisyonundan yapılan ortak açıklamada ise Doktor El-Barş'ın Nisan ayında işgal altındaki Batı Şeria'da yönetimindeki Ofer Hapishanesinde gördüğü işkence sonucu 19 Nisan'da yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Filistinli doktorun cenazesinin hala teslim edilmediği aktarıldı.

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ŞİFA HASTANESİ'NDEN ÇIKMAK ZORUNDA KALDI

şehrindeki Şifa Hastanesi'nde Ortopedi Bölüm Başkanı olarak görev yapan Doktor El-Barş, 'in baskını nedeniyle hastalar, sağlık çalışanları ve sivillerin hastaneyi terk etmek zorunda kalmasının ardından Endonezya Hastanesi'ne geçmiş, buradaki bir saldırıda yaralanmıştı.

Daha sonra El-Avda Hastanesi'ne geçen El-Barş, diğer birçok sağlık çalışanıyla birlikte Aralık ayında İsrail askerleri tarafından tutuklanmıştı.

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