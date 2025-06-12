Filistinli doktor Neccar ve hayatta kalan son çocuğu İtalya'ya getirildi

İtalya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İtalya Hava Kuvvetleri'ne ait 3 C-130 nakliye uçağı ile aralarında Filistinli doktor Ala en-Neccar ve oğlu Adem'in de olduğu tedaviye muhtaç 17'si yaralı 53'ü refakatçi olmak üzere 70 kişi bu akşam saatlerinde İtalya'ya ulaştı.



İçinde sağlık ekipleri de bulunan uçakların, İtalyan diplomatik makamlarının girişimiyle İsrail'in Eliat Havalimanı'ndan havalandıkları ve Milano Linate, Verona ve Practica di Mare havalimanlarına geldikleri belirtildi.



İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Milano Linate Havalimanı'na gelen en-Neccar ve oğlu Adem'i havalimanında bizzat karşılayarak, Adem'e bir top hediye etti.



Anne en-Naccar'ın da Milano'ya varışları sonrasında İtalya'nın kendilerine bu imkanı tanıması dolayısıyla teşekkür ettiği belirtildi.



"SADECE BARIŞ İÇİNDE YAŞAMAK İSTİYORUZ"

Filistinli doktor en-Neccar, İtalya'ya ulaşmadan önce La Repubblica gazetesinde yayımlanan röportajında, Gazze'de ayrılırken kalbinin kırık olduğunu belirterek, "Benim için önemli olan her şeyi geride bırakıyorum. Eşim, çocuklarım, çalıştığım hastane, işim ve hastalarım. 2 yıl önce Gazze çocuk büyütmek için mükemmel bir yerdi. Şimdi insanlar açlıktan ölüyor. Açlıktan ölmüyorsa da bombalardan hayatlarını kaybediyorlar. Sadece barış içinde yaşamak istiyoruz. Gazze'de hiçbir şey kalmadı" ifadelerini kullandı.