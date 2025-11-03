Filistinli esire tecavüz ve işkence görüntüleri ortaya çıkmıştı: İsrailli askerlerden korkunç açıklama

İsrail'in güneyindeki Sde Teiman askeri tutukevinde kayıtlara geçen görüntüler geçen yıl basına sızdırılmıştı.



İsrail basınında da yer bulan bu görüntüler dünya kamuoyunda büyük tepki çekmiş ve tartışmalara neden olmuştu.



Görüntüleri basına sızdıransa dönemin İsrail ordusu Askeri Başsavcı Yifat Tomer Yerushalmi'ydi. Yerushalmi İsrail'de aşırı sağcıların uzun süredir hedefindeydi.

BAŞSAVCI GÖZALTINA ALINDI



Geçen hafta başsavcılık görevinden istifa eden Yerushalmi ailesine bir not bırakıp ortadan kayboldu. İntihar ettiği düşünülen eski askeri başsavcı saatler süren aramanın ardından sağ olarak bulundu ve gözaltına alındı.



NETANYAHU BAŞSAVCIYI SUÇLADI



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, videonun sızdırılmasının İsrail devletinin imajına bugüne kadar verilmiş en büyük zarar olduğunu söyledi.

ASKERLERDEN YÜZLERİ MASKELİ AÇIKLAMA



Sde Teiman gözaltı merkezindeki görüntülerin ortaya çıkmasının ardından İsrail ordusu soruşturma başlatmış ve olaya dahil olan şüpheli askerler gözaltına alınmıştı.

İsrail'de yayın yapan Kanal 7 televizyonunun haberine göre, Gazze'den alıkonan Filistinli esire tecavüzle yargılanan askerler Batı Kudüs’teki İsrail Yüksek Mahkemesi önünde yüzleri maskeli şekilde basın açıklaması yaptı.



Kimliklerinin tanınmaması için yüzlerine maske geçiren askerlerden biri, "Bugün buradayım çünkü sessizlikten bıktım... Kucaklaşma yerine suçlamalarla ve teşekkür yerine sessizlikle karşılaştık." ifadelerini kullandı.



Bugüne kadar herhangi bir açıklamada bulunmalarına izin verilmediğini, bunun yerine kameralar önünde düzmece bir yargılamaya tabi tutulduklarını ileri süren sanık asker, "suçluların kim olduğuna çoktan karar verildiğini" iddia etti.



Tecavüzle yargılanan İsrailli asker, yaptıklarını övünür bir dille anlatarak, "Kesinlikle susmayacağız, adalet ve ailelerimiz için mücadelemizi sürdüreceğiz. Belki bizi yıkmaya çalıştınız ancak bizim yüzlerce kişiden oluşan bir güç olduğumuzu unuttunuz." dedi.



CİNSEL İŞKENCE GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İsrail Askeri Savcılığının elinde askerlerin cinsel işkence yaparken Filistinli esirin etrafını sardığı ve gözaltı merkezindeki kameralardan saklamaya çalıştığı görüntüleri yayımlamıştı.



Sde Teiman gözaltı merkezinde geçen yıl Filistinli esire karşı kötü muamelede bulunan askerler hakkında "işkence, sapkınlık, vücut bütünlüğünü bozma girişimi" gibi suçlardan soruşturma başlatılmış, 9 askerin gözaltına alındığı belirtilmişti.



Bu haberler üzerine Temmuz 2024'te aşırı sağcı bir grup, gözaltı merkezinin önünde toplanarak gösteri düzenlemişti.



Şüpheli askerlerin gözaltına alınacağı sırada, aralarında milletvekillerinin de bulunduğu aşırı sağcılar Sde Teiman askeri üssüne baskın gerçekleştirmişti.