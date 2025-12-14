Filistinli gazeteci, İsrail hapishanelerinde cinsel saldırıya uğradığını anlattı

Gazeteci Sami es-Sai'nin, Şubat 2024 ile Haziran 2025 arasında süren idari tutukluluğu sırasında yaşadıklarını işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde, Medya Özgürlükleri Merkezi (MADA) tarafından düzenlenen toplantıda anlattı.

Gazeteci Sai, İsrail’deki Megiddo Cezaevi’nde, elleri kelepçeli ve gözleri bağlıyken, bir grup gardiyanın önce kendisini ağır şekilde darbettiğini, ardından bir cisimle cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.

Batı Şeria’nın kuzeyindeki Tulkerim kentinden olan Sai, söz konusu olay sırasında hassas bölgelerine şiddet uygulandığını ve gardiyanlardan birinin başı ve boynu üzerine bastığını aktardı.

Filistinli gazeteci, verdiği ifadede İsrail hapishanelerindeki tutukluların darp, aç bırakma, tehdit ve tıbbi ihmal dahil olmak üzere "felaket boyutlarında" bir tabloyla karşı karşıya olduğuna dikkati çekti.

Filistinli ve İsrailli insan hakları raporlarına göre, İsrail hapishanelerinde, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 9 bin 300'den fazla Filistinli bulunuyor.

İsrail hapishaneleri sık sık işkence, aç bırakılma ve tıbbi ihmal sonucu ölümlerle gündeme geliyor.