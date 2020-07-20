Filistinli gençlerden "Plastiğe hayır" kampanyası

Gazze Şeridi'nde biriken plastik çöp torbalarını bir grup genç Filistinli genç “Plastiğe hayır” kampanyasını başlattı. Gençler, çevreyi korumak için plastik ve kumaş atıklarını topuyor, geri dönüştürüyor ve çanta ile kıyafet çevreyi korunmasını sağlıyor.

“Gaza bags” (Gazze çantaları) adlı oluşum atıklardan üzerinde renkli figürlerin ve sloganların yer aldığı bez çanta ve tişörtler üretiyor. Çantaların tanesi 25 şekelden (50 Türk lirası) satılıyor.



AMAÇ FARKINDALIK YARATMAK

Alman Uluslararası İşbirliği Ajansı ile ortaklık yapan projeyi denetleyen Ahmad al-Madhoun projenin farkındalığı artırmak ve sokaklarda biriken plastik kirliliğini sonlandırmak için başlattıklarını kaydetti.



Diğer taraftan, her gün binlerce Filistinli genç, çöplüklerde plastik atıkları toplamak, eşek arabaları ile çekçeklere yüklemek ve endüstriyel kullanım için geri dönüştüren firmalara satmak için erkenden dışarı çıkıyor. Her 10 kiloluk atık beş şekel ediyor.

KANGURU FARESİ GÖRENLERİ ŞAŞIRTIYOR