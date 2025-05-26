Filistinli kaynaklar: Hamas, ABD'nin ateşkes teklifini kabul etti

Reuters'a konuşan Filistinli bir kaynak, Hamas'ın ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un ateşkes önerisini kabul ettiğini bildirdi.

Filistinli yetkili, ABD garantileri altında ateşkes müzakerelerinin, kalıcı bir ateşkese varana kadar devam edeceğini söyledi.

10 rehinenin iki grup halinde serbest bırakılmasını ve 70 günlük ateşkesi öngören yeni teklifin, arabulucular aracılığıyla Hamas tarafından kabul edildiği ifade edildi.

İSRAİL'İN SİVİLLERE YÖNELİK SALDIRILARINA SERT TEPKİ

Hamas, bugün erken saatlerde yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze’nin kuzeyinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Fehmi el-Cercavi Okuluna düzenlediği saldırıyı kınayarak İsrail’in sivil katliamlarını yalan ve oyalama açıklamalarıyla örtbas etmeye çalıştığını belirtti.



Açıklamada saldırıların, "işgal güçlerinin uyguladığı yakıp yıkma" politikası ve Gazze’yi boşaltma hedefinin açık göstergesi olduğu vurgulandı.



İsrail'in sivil halkı hedef alarak özellikle kadın ve çocukların hayatını kaybetmesine yol açan katliamlar işlediği, çok sayıda cesedin tanınamayacak halde olduğu belirtilen açıklamada, "Bu saldırı işgalci İsrail'in soykırım politikasının sürdüğü ve sistematik şekilde sivillerin hedef alındığının göstergesidir" ifadeleri kullanıldı.