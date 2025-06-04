Filistinli sağlık çalışanı, 15 meslektaşının katledildiği İsrail saldırısını anlattı: “Yardım isteyenleri de öldürdüler”

Filistin Kızılayı, İsrail’in Gazze’de 15 sağlık çalışanı ve kurtarma personelini öldürdüğü katliam hakkında Filistinli sağlık çalışanı Asaad al-Nasasra’nın anlattıklarını paylaştı. Al-Nasasra, hayata tutunmaya çalışan ilk müdahale ekiplerinin de İsrail saldırısıyla karşı karşıya kaldığını ve vurularak öldürüldüğünü söyledi.



The Guardian gazetesinin haberine göre, 47 yaşındaki Al-Nasasra, 15 sağlık ve kurtarma çalışanının öldürüldüğü acil durum araçlarının olduğu konvoya yönelik 15 Mart’ta düzenlenen saldırıdan hayatta kalan iki ilk müdahale çalışanından biriydi. Al-Nasasra, Filistin Kızılayı’na yaptığı açıklamada, Gazze’deki saldırının ardından İsrail güçleri tarafından alıkonularak 37 gün boyunca işkenceye uğradığını söyledi.



“İLK SALDIRIDAN KURTULANLAR YARDIM İSTERKEN ÖLDÜRÜLDÜ”



15 sağlık çalışanının cansız bedenleri, saldırıdan sonra Kızılay ve Birleşmiş Milletler (BM) çalışanları tarafından bir toplu mezarda bulunmuştu. Sağlık çalışanlarının cansız bedenlerini bulan görgü tanıkları, öldürülen kişilerin üniformalarının halen üzerlerinde olduğunu ve ellerinin bağlı olduğunu anlatmıştı. İsrail ordusu ise bunu reddetmişti.



Al-Nasasra, bazı sağlık çalışanlarının ilk saldırıdan sağ kurtulduğunu, yardım çağırdıklarını ve bu esnada vurularak öldürüldüklerini söyledi.



“SAKLANMAYA ÇALIŞIRKEN ARKADAŞININ CANSIZ BEDENİ ÜZERİNDEYDİ”



Filistinli sağlık çalışanı, İsrail’in düzenlediği bir saldırıda ölen iki sağlık çalışanı ve diğer kişilerin cansız bedenlerini almak için Refah’tan gönderilen iki Filistin Kızılayı ambulansından birini kullanıyordu.



Filistin Kızılayı Sözcüsü Nebal Farsakh, Al-Nasasra’nın araçların İsrail askerlerinin saldırısına uğradığı anların video görüntülerini çeken Rifat Radwan ile aynı ambulansta olduğu bilgisini verdi. Söz konusu video, daha sonra Radwan’ın telefonunda bulunmuştu. Nisan ayında yayınlanan 7 dakikalık videoda, kırmızı bir itfaiye aracı ile ambulans oldukları açıkça görülen araçların gece saatlerinde seyir halinde olduğu, araçların çakarlarının yandığı görülüyordu.



Farsakh, Al-Nasasra ve Radwan’ın, herkesin video kaydında da gördüğü üzere ağır ateş altında kaldığını, söz konusu saldırının kayıt sona erdikten sonra da uzun süre boyunca devam ettiğini belirtti.



Farsakh’ın verdiği bilgilere göre, Al-Nasasra, ambulansın arkasında, yerde siper aldı. Kızılay Sözcüsü, Al Nasasra’nın elinden geldiğince saklanmaya ve kendisini korumaya çalıştığını, Mohammed al-Heila isimli sağlık çalışanının cansız bedeninin Al-Nasasra’nın üzerinde olduğunu kaydetti.



“HAYATTA OLANLARI DA VURARAK ÖLDÜRDÜLER”



Al-Nasasra, Heila’nın ağır yaralandığını ve ölmeden önce kendisine sarıldığını belirtti. Yoğun ateşin sona ermesinin ardından Al-Nasasra İsrail askerlerinin araçlara yaklaştığını duydu. Al-Nasasra, bu esnada bazı sağlık çalışanlarının halen hayatta olduğunu ve yaralı halde yardım istediklerini anlattı.



Filistin Kızılayı Sözcüsü, “Al-Nasasra, askerlerin olay yerinin çok yakınına geldiğini söyledi. Sonra, hayatta olan herkesi vurduklarını duydu” diye konuştu.



Filistin Kızılayı’na göre, İsrail askerleri Al-Nasasra’nın öldüğüne inandığı için ona ateş etmedi. Ancak, bir asker, hayatta olduğunu fark etmesi üzerine tüfeğini Al-Nasasra’ya doğrulttu. Filistinli sağlık çalışanı, bunun üzerine İbranice konuşarak “hayatı için yalvardı” ve annesinin Filistinli bir İsrail vatandaşı olduğunu söyledi.



Kızılay’ın açıklamasında, “Askerlere ‘Vurmayın, ben İsrailliyim’ dedi. Askerin biraz aklı karıştı. Al-Nasasra’nın annesi Filistinli bir İsrail vatandaşı” denildi.



37 GÜN BOYUNCA ALIKONULDU, İŞKENCEYE UĞRADI



Askerlerin Al-Nasasra’yı öldürmemeye karar verdiğini, adamı üzerindeki kıyafetleri çıkarmaya zorlayarak bir hendeğe attığını söyleyen Filistin Kızılayı Sözcüsü, Al-Nasasra’nın bu esnada öldürülmek üzere olduğuna inandığını kaydetti. Buna göre, gözleri kapalıyken kumaşın üzerinden konvoydaki araçları görmüştü ancak cansız bedenler orada değildi.



Katliamdan hayatta kalan ve birkaç saat sonra serbest bırakılan bir diğer sağlık çalışanı, Al-Nasasra’nın İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığını gördü. Filistinli adamın akıbeti iki hafta boyunca belirsizliğini korudu. Al-Nasasra, 29 Nisan’da salıverildi.



Filistin Kızılayı, Al-Nasasra’nın 37 gün boyunca İsrail tarafından alıkonulduğunu, darp edildiğini, aşağılandığını ve işkenceye uğradığını belirtti. Buna göre, Filistinli sağlık çalışanı fiziksel saldırıya maruz bırakılmış, bağlanarak darp edilmiş, aç bırakılmış, üç gün boyunca tecrit edilmiş ve çok yüksek sesle müzik çalınan bir odaya konulmuştu.



İsrail ordusu ise The Guardian’ın yorum talebine verdiği yanıtta, Filistinli sağlık çalışanının “bir terör eyleminde dahli olduğuna işaret eden istihbarata dayanarak alıkonulduğunu ve bu konu hakkında sorgulandığını” ileri sürdü. Açıklamada, sorgu ve elde edilen bilgiler ışığında kalıcı bir gözaltı kararı verilmemesine karar verildiği ifade edildi.

