Filistinliler sebze-meyveyi sayıyla alıyor

İsrail soykırım stratejisinin bir parçası olarak açlığı silah olarak kullanmaya devam ediyor.



Gazze'de ramazan ayında kurmaya alışkın olunan sofraları hazırlayamayan birçok Filistinli ailenin meyve, sebze, gıda maddelerini satı almaya maddi durumları imkan vermiyor. Yardımların da İsrail'in engelleri dolayısıyla bölgeye girmemesi Filistinlileri daha da zorluyor.



Gazze Şehri’nin kuzeybatısındaki Şeyh Rıdvan Mahallesi pazarında alışveriş yapan Filistinlilerin maddi imkansızlıklar nedeniyle sebzeleri, meyveleri kiloyla değil de sayıyla alması dikkatleri çekti.



İsrail, 2 Mart'ta Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının sona ermesinin ardından Hamas'a baskı yapmak için Gazze Şeridi'ne insani yardım girişlerini durdurdu. Bu adım, Tel Aviv yönetimine yönelik uluslararası alanda geniş çaplı eleştirilere yol açtı.



Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric pazartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail’in kararı nedeniyle Gazze’de gıda fiyatlarının 100 kat arttığını duyurdu.

