Filistin yapımları kaldırıldı, tepkiler büyüdü: Netflix'ten lisans savunması

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İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki saldırıları sürerken, dijital içerik platformu Netflix'in "Filistin Hikayeleri" başlığı altında sunduğu 32 filmden 30'unu kaldırması uluslararası alanda tartışma başlattı.



Platformun 2021 yılında yayınladığı bu film seçkisi, Filistinlilerin yaşamlarını konu alan yapımlardan oluşuyordu. Ancak, platformun yaptığı sessiz kaldırma işlemi, birçok kullanıcı tarafından sansür olarak nitelendirildi.



Tepkiler büyürken, içeriklerin yeniden yayınlanması için imza kampanyaları başlatıldı.



Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu da konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.



"ZULMÜN ÜZERİNİ ÖRTEMEYE ÇALIŞIYORSUNUZ"



Mumcu paylaşımında, "Ne oluyor Netflix, hayırdır? Şanlı Türk askerini Kıbrıs'ta işgalci gösterme çabasına ortak oldun, uyardık! Şimdi 'Filistin Hikayeleri' koleksiyonundan 32 filmin 30'unu aradan sessizce kaldırmak ne demek?" ifadelerine yer verdi.



Mumcu, Netflix’in bu eyleminin ya tarihi gerçekleri çarpıtmak ya da Filistin halkının yaşadığı zulmü gizlemeye yönelik bir çaba olduğunu belirtti. Ayrıca, bu durumu Filistin halkının sesi olmaya çalışan sanatçılara yönelik büyük bir saygısızlık olarak değerlendirdi.

Ne oluyor #Netflix, hayırdır?



Şanlı Türk askerini Kıbrıs’ta işgalci gösterme çabasına ortak oldun, uyardık! Şimdi “Filistin Hikayeleri” koleksiyonundan 32 filmin 30'unu aradan sessizce kaldırmak ne demek?



Ya tarihi gerçekleri çarpıtıyorsunuz ya da tüm dünyanın gözü önünde… pic.twitter.com/116p1NK6L8 — Dr. Batuhan Mumcu (@BatuhanMUMCU) October 26, 2024