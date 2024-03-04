Filler de insanlar gibi yas tutup ölen yavrularını gömüyor

Hindistan'ın Bengal bölgesindeki araştırmacılar 2022 ve 2023 yıllarında ölmüş beş buzağı cenazesi keşfetti.



Sürü, ölen buzağıyı gövdesinden ve bacaklarından tutarak taşımış, ardından bacakları yukarı bakacak şekilde toprağa gömmüştü.



Hindistan Bilim Eğitimi ve Araştırma Enstitüsü'nden araştırmacılar Parveen Kaswan ve Akashdeep Roy, beş buzağı ölümünün hiçbirinde "doğrudan insan müdahalesi olmadığını" tespit ettiklerini söyledi.



Afrika fillerinin, çürümeye başladıktan sonra bile ölülerinin yasını tuttukları ve düzenli olarak bedenlerini ziyaret ettikleri biliniyor.



Ancak araştırmacılar, ilk kez daha küçük olan Asya fillerinin özel gömme uygulamalarını gözlemledi.



Sadece buzağıların gömülmek üzere götürüldüğünü, ölen yetişkinlerin ise öldükleri yerde bırakıldığını buldular. Bunun nedeninin daha ağır yetişkin fillerin taşınmaya uygun olmaması olduğu tahmin ediliyor.

MEZARLARDAN UZAK DURUYORLAR



Otopsi buzağıların üç ay ile bir yaş arasında çoklu organ yetmezliğinden öldüğünü doğruladı.



Konumlandırma açısından bakıldığında, beş gömüde de ölen buzağının bacakları yukarı bakacak şekilde toprağa gömüldüğü görüldü.



Ekip, "Filler şefkatli sosyal hayvanlardır ve leşlerin dış muayenesine dayanarak, buzağıların sürü üyeleri tarafından bir veya daha fazla bacaktan tutularak hassas bir şekilde yerleştirildiğini düşünüyoruz" diye yazdı.



Ekip, her mezar alanının çevresinde 15 ila 20 filin "net ayak izlerini" buldu.



Beş vakanın tamamında sürü 'gömüldükten sonra 40 dakika içinde bölgeyi terk etti' ve daha sonra bölgeye geri dönmekten kaçındı. Hatta cenazeden kaçınmak için farklı paralel göç yollarını bile kullandılar.



Araştırmacılar bulguların diğer hayvanların yas davranışları üzerine daha fazla araştırma yapılmasını teşvik edeceğini umuyor.