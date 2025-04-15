Filler, deprem sırasında "uyarı çemberi" oluşturdu

San Diego Hayvanat Bahçesi Safari Parkı'nda meydana gelen deprem sırasında bir fil sürüsünün güvenlik için birbirini çevrelediği görüntülendi.



Bugün sabah saatlerinde Güney Kaliforniya'da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem sırasında, San Diego Hayvanat Bahçesi Safari Parkı'ndaki fillerin gösterdiği bir davranış dikkatleri üzerine çekti. Ndlula, Zuli, Mkhaya, Umngani ve Khosi isimli filler, depremin etkilerini hissettikleri an sürülerini korumak amacıyla bilinen ‘uyarı çemberi’ni oluşturdu.

Fillerin bu davranışı, hayvanların çevrelerindeki tehditleri algılayarak hızlı bir şekilde toplandıklarında birbirlerini savunmak amacıyla uyguladıkları eski bir savunma mekanizmasının örneği olarak dikkat çekiyor.