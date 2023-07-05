Filler ile insanların ortak özelliği ortaya çıktı

ABD'li araştırmacılar fillerin yeme alışkanlıklarının da insanlar gibi fizyolojik ihtiyaçlarına göre çeşitlendiğini keşfetti.



Independent'in haberine göre, ABD Brown Üniversitesi'nden araştırmacılar, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Afrika fillerinin yeme alışkanlıklarını öğrenmek için bir çalışma yaptı.



Araştırma kapsamında Kenya'daki filler boyunlarındaki GPS tasmalarıyla takip edilerek geride bıraktıkları dışkı örnekleri toplandı.

367 BİTKİ ÇEŞİDİ TESPİT EDİLDİ



DNA metabarkodlama yöntemi ile numuneler üzerinde çalışan araştırmacılar, bir numunede 137 tür bitkiye rastlayabilirken araştırma boyunca 367 bitki çeşidi tespit etti.



Bunun yanı sıra, fillerin derilerindeki kıllarda yapılan kararlı karbon izotopları incelemesi, fillerin yağışlı aylarda otları tercih ederken kurak mevsimde ağaç yapraklarına yöneldiği tezini doğruladı.

