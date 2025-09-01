Financial Times: AB Komisyonu başkanının uçağı Rus saldırısına uğradı

İngiliz Financial Times (FT) dergisi, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in uçağının bir Rus saldırısı sonucu inmek zorunda kaldığını yazdı.

FT'nin konuya yakın üç yetkiliye dayandırdığı haberinde, Rus yapımı bir "karıştırma saldırısı" sonucu, Bulgaristan'daki bir havaalanında GPS navigasyon hizmetleri devre dışı kalırken, von der Leyen'i taşıyan uçağın, kağıt haritalar kullanılarak Filibe kentine inmek zorunda kaldığı bildirildi.

Avrupa Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre von der Leyen, "Rusya'nın saldırganlığına karşı Avrupa'nın desteğini teyit etmek ve savunma harcamalarını güçlendirmek" amacıyla cuma günü "ön saflardaki" ülkeleri kapsayan bir tura başlamıştı.

GİRİŞİMLERE RAĞMEN SAVAŞ SÜRÜYOR

Ukrayna'daki savaşın başlangıcından bu yana AB'nin güvenlik ve savunma konusundaki daha geniş diplomatik kampanyasının bir parçası olarak Rusya ve Belarus ile sınırı olan ülkeleri ve Bulgaristan'ı ziyaret etti.

Bugün sona ermesi planlanan tur, ABD Başkanı Donald Trump'ın üç yıllık savaşı sona erdirmek için arabuluculuk yapma yönündeki çabalarının sürdüğü bir dönemine denk geliyor.

Ancak son günlerdeki diplomatik hareketliliğe ve Alaska'daki Trump-Putin görüşmesine rağmen, Rusya Devlet Başkanı, Ukrayna'ya yönelik saldırıları durdurmaya yanaşmıyor.

Geçtiğimiz hafta Rus güçleri, insansız hava araçları ve balistik füzelerle Kiev'i vurarak sivilleri öldürürken, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki bir AB delegasyon binası da vuruldu.