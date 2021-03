Financial Times uçuş kayıtlarının izini sürdü: Jack Ma Çin’den hiç ayrılmamış

Geçtiğimiz aylarda Çin hükümetiyle yaşadığı gerginlik sonrasında izini kaybettiren Alibaba ile Ant Grup'un patronu Jack Ma'nın izini kaybettirmesi sonrası medyada nerede olduğuna dair birçok spekülasyon yer almıştı.



Financial Times, Jack Ma’nın özel jet kayıtlarına ulaştığını, Alibaba kurucusunun Ocak ve Şubat aylarını Pekin veya Hainan’daki evlerinden birinde geçirdiğini belirtti.



Jack Ma, "Çin'in finansal sisteminde sistemik bir risk yok. Çin finansının bir sistemi yok" ifadelerini kullanıp aynı toplantıda Çin'deki bankaların "tefeci bir zihniyet"e' sahip olduğunu da söylemişti.



Bunun üzerinde Çin hükümeti Ant Grup’un 37 milyar dolarlık halka arz işlemi durdurulmuştu.



ÖZEL JET KAYITLARI: JACK MA HALA ÇİN’DE



Ekim ayından bu yana sadece bir kez kamuoyunun önüne çıkan Ma ile ilgili Financial Times, özel jetinin uçuş detaylarını elde ettiğini ve Jack Ma’nın ülke dışında olmadığını söyledi.



Daha önce bir uçuş izleme şirketi olan Radarbox'tan alınan verilerle derlenen uçuş kayıtları, Jack Ma’nın Çin'den Singapur'a kaçtığını veya ev hapsine alındığı yönündeki söylentiler olduğunu açıklamıştı.



Financial Times ise Ma’nın jetinin kendisini New York veya Londra'ya kadar kolayca taşıyabilecek bir menzile sahip olan jetine erişmeye devam ettiğini öne sürdü. Ma’nın uçağının ise Alibaba ve Ant Group şirketlerinin genel merkezi olan Hangzhou'da özel bir terminalde bulunduğu belirtildi.



EKİM’DEN ÖNCE ÜÇ GÜNDE BİR SEYAHAT EDİYORDU



Açıklanan uçuş kayıtları, Jack Ma’nın yaşanan sorunlardan sonra yoğun uçuş programında dramatik bir yavaşlama olduğunu gösteriyor. Ekim ayından önce ortalama olarak her üç günde bir seyahat eden Ma’nın Ocak ve Şubat aylarında, haftada bir, çoğunlukla Pekin'e ve daha önce Bloomberg'in golf oynarken görüldüğünü bildirdiği tropik ada tatil beldesi Hainan'a seyahat ettiği belirtiliyor.



‘ÇİNLİ YETKİLİLERLE HALA GÖRÜŞÜYOR’



Financial Times’ın raporunda yer alan bir başka iddiaya göre Çinli yetkililer Ant grup hakkında konuşmak istediklerinde Jack Ma ile görüştüler.



Pekin’e sık sık uçtuğu görülen Jack Ma’nın Çinli yetkililerle iletişiminin kesilmediğini Ant Grup ve Alibaba’ya yakın kişiler ve Pekin’deki yetkililer de doğruladı.



‘HALA EN TEPEYE ULAŞMA YETENEĞİNE SAHİP’



Çinli yetkililere yakın bir kişi Financial Times’a, “Jack Ma kendisiyle ilgili sorunu Çin Komunist Partisi’nin üst yöneticilerine iletti” derken Jack Ma’nın bir arkadaşı da durumu kabul ederek Jack Ma için, “Hala en tepeye ulaşma yeteneğine sahip” ifadelerini kullandı.