Finlandiya, askerlere zorunlu drone eğitimi getirdi

Finlandiya Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Pasi Välimäki, gerekli ekipmanın şimdiden satın alındığını ve yeni eğitim programının planlandığı şekilde ilerlediğini açıkladı.

EĞİTİM KADEMELİ VERİLECEK

Finlandiya medyasına yansıyan haberlere göre, eğitim önce kapalı alanda küçük drone’larla başlanacak, ardından daha büyük modeller ve FPV drone’lar üzerinde çalışılacak.

Askerler aynı zamanda mühimmat kullanımı, düşman drone’larını engelleme, drone tamiri gibi konularda da eğitim alacak.

Niinisalo’da eğitimler için üç kilometre uzunluğunda siperler ve ateş mevzileri inşa edildi. Benzer tesislerin yakında Finlandiya’daki iki şehirde daha kurulması planlanıyor.