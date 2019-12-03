Finlandiya Başbakanı Antti Rinne istifa etti

Posta hizmetleri grevinin akabinde kısa bir süre önce istifa eden Kamu Ortaklıkları Bakanı Sirpa Paatero'nun ardından ülkedeki siyasi güven ortamının sarsılması nedeniyle Başbakan Rinne de istifa dilekçesini Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'ye sundu.



Keskusta Partisinin yanı sıra bir diğer koalisyon ortağı Kokoomus (Ulusal Koalisyon) Partisi Genel Başkanı Petteri Orpo da güven oylaması yapılmasını talep etmiş ve Rinne'nin başbakanlık görevine devam etmesini desteklemeyeceğini söylemişti.



Hükümetin yine aynı ortaklarla ancak bu kez Sosyal Demokrat Partiden (SDP) başka bir ismin başbakanlığında kurulması bekleniyor. Başbakanlık için muhtemel adaylar arasında Ulaştırma Bakanı Sanna Marin ile SDP Meclis Grup Başkanı Antti Lindtman'ın isimleri geçiyor.