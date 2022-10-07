Finlandiya Başbakanı Marin'den Türkiye mesajı

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AB liderleri Prag'da gayrı resmi liderler zirvesi için bir araya geldi. Zirve öncesindeyse Finlandiya'dan Türkiye'ye mesaj geldi.



Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin NATO üyeliğimizi mümkün olan en kısa sürede onaylayacağını umuyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye'nin NATO onayı süreci hakkında görüştüğünü belirten Marin, "Finlandiya'nın Türkiye için bir sorun olmadığını anlıyorum; daha önce anlaştığımız ve müzakere ettiğimiz gibi devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sanna Marin, Finlandiya ile İsveç'in NATO'ya aynı zamanda katılmasının Avrupa'nın kuzeyinin güvenliği için önemli olduğunu da sözlerine ekledi.