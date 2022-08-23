Finlandiya Başbakanı Sanna Marin’in bir görüntüsü daha sızdı

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, katıldığı bir partiden yansıyan görüntülerle, gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Başbakan, Sabina Särkkä ile birlikte.

Ülkenin en genç başbakanı olan 36 yaşındaki Marin'in yeni görüntülerini İngiliz basını, ''Finlandiya’nın parti düşkünü başbakanı'' şeklinde servis etti.

Görüntülerde yer alan kişinin ise Finlandiyalı sosyal medya fenomeni ve eski güzellik kraliçesi Sabina Särkkä olduğu belirtildi.



BAŞBAKAN'IN SIZDIRILAN GÖRÜNTÜLERİ



Marin'in milletvekili Ilmari Nurminen ve medya sunucusu Tinni Wikström dahil ünlü Fin simalarla eğlendiği videolar, sosyal medyada yayımlanmıştı.



Sızdırılan görüntülerde, Marin'in arkadaşlarıyla "çılgınca" dans etmesi ve şarkı söylemesi, arka planda insanların "kokain" diye bağırması dikkati çekmişti.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in eğlendiği eski güzellik kraliçesi Sabina Särkkä.

Marin'in koalisyon ortağı Merkez Partisinden Fin milletvekili Mikko Karna, görüntüler üzerine Twitter'dan Marin'i uyuşturucu testi yaptırmaya ve sonuçları halka açıklamaya çağırmıştı.



Sanna Marin'in ilk görüntülerinden bir kare

Sızdırılan görüntüler, sosyal medyada tartışmaya yol açarken Marin'i bazıları sorumsuzca davranmakla eleştirmiş, bazıları ise bunun 36 yaşındaki başbakanın popülerliğini artırdığını savunmuştu.

Başbakan Marin, düzenlediği basın toplantısında, kendini "yasal koruma" için uyuşturucu testi yaptırdığını açıklamış ve testi negatif çıkmıştı.



Arkadaşlarıyla alkol aldığını vurgulayarak uyuşturucu kullanmadığını belirten Marin, yasa dışı bir şey yapmadığını söylemişti.

Bu arada, Finlandiyalı kadınlar dans ederken ve parti yaparken çektikleri videolarını sosyal medya hesapları üzerinden "Sanna ile dayanışma" etiketiyle paylaşarak Marin'e destek olmuştu.



Öte yandan Marin, temaslı olduğu bir çalışma arkadaşının Covid-19 testinin pozitif çıkmasından kısa süre sonra kendisini izole etmesi gerekirken dışarıda bir gece geçirdiği için aralık ayında da eleştirilerin hedefi olmuştu.