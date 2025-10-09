Finlandiya cumhurbaşkanına İsrail sorusu soran muhabir gözaltına alındı

Finlandiya'da bir gazeteci, Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'a İsrail ile ilgili sorduğu sorunun ardından gözaltına alındı.

Muhabir, Stubb'a, "Birleşmiş Milletler (BM) ve Uluslararası Adalet Divanı (UAD) tarafından soykırım suçu işlediği ortaya konan İsrail'den Finlandiya'nın silah satın almaya devam etmesi uygun mu?" sorusunu yöneltti.

Stubb'ın soruya cevap vermeyerek aracına binmesi üzerine muhabir, "Görüyorsunuz, Cumhurbaşkanımız yorum yapmak istemedi" dedi.



Alanda bulunan bir polisin, "Bunun üzerine hapse girebilirsiniz" demesinin ardından gazeteci, "Ben gösteri yapmıyorum" şeklinde karşılık verdi.



Görüntülerde, muhabirin polis eşliğinde alandan uzaklaştırıldığı görülürken sosyal medyadaki görüntüde, muhabirin "polise karşı geldiği" gerekçesiyle gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.