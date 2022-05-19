Finlandiya Dışişleri Bakanı: Türkiye'nin gündeme getirdiği tüm sorunları çözebiliriz

Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto, ülkesinin NATO üyeliği konusunda Türkiye’nin güvenlik endişelerine ilişkin, "Türkiye'nin gündeme getirdiği tüm sorunları çözebileceğimizi düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

Haberler - Anadolu Ajansı 19.05.2022 - 00:36

Finlandiya Dışişleri Bakanı: Türkiye'nin gündeme getirdiği tüm sorunları çözebiliriz

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Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Türkiye'nin gündeme getirdiği tüm sorunları çözebileceklerini düşündüğünü söyledi.

Bakan Haavisto, devlet televizyonu SVT ve Finlandiya devlet televizyonu YLE'nin ortak yayınladığı programda NATO üyeliği konusunda açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin istekleri yerine getirilmediği takdirde İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay vermeyeceğinin hatırlatılması üzerine Haavisto, "Cumartesi günü, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştük. Ben Türkiye'ye iki kez gittim. Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ı önceden telefonla aradı, konuştu. Türkiye'nin gündeme getirdiği tüm sorunları çözebileceğimizi düşünüyorum" dedi.

Haavisto, Türkiye'nin itirazları nedeniyle Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılma sürecinin uzayabileceğini kaydetti.

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