Finlandiya heyeti Ankara'da: Teröristlerin iadesi istendi

İlişkili Haberler İsveç ve Finlandiya'dan 'Üçlü mutabakata bağlıyız' mesajı

İsveç ile NATO'ya üyelik başvurusu yapan ve NATO Zirvesi'nin düzenlendiği İspanya'nın başkenti Madrid'de terör örgütlerine karşı Türkiye ile iş birliği taahhüdünde bulunarak üçlü muhtıraya imza atan Finlandiya, Ankara'ya heyet gönderdi.



Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi’nde imzalanan mutabakat çerçevesinde ilk toplantı, Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de yapılmıştı.

TERÖRİSTLERİN İADESİ İSTENDİ

Finlandiya Adalet Bakanlığı yetkilileri ile Türkiye Adalet Bakanlığı yetkilileri arasındaki görüşme saat 10.00'da başladı.



Finlandiya, ülkelerinde bulunan PKK ve FETÖ üyelerinin Türkiye’ye iadesini taahhüt etmişti. Görüşmelerde Türkiye’nin iade talebinin bir kez daha tekrarlandığı ve teröristlerin eylemlerine ilişkin delil sunulacağı bildirildi.

