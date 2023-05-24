Finlandiya, Rusya ile olan askeri ziyaretler anlaşmasını feshedeceğini açıkladı

Finlandiya Savunma Bakanlığı, 1 Haziran itibarıyla Rusya ile yapılan iki ülke ülke arasındaki askeri değerlendirme ziyaretlerine ilişkin anlaşmanın feshedileceğini aktardı.

Finlandiya, Rusya ile olan askeri ziyaretler anlaşmasını feshedeceğini açıkladı

Savunma Bakanlığı, 'nın, askeri tesislere yapılacak karşılıklı ziyaretlere ilişkin ikili anlaşmayı feshedeceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2000'de imzalanan ikili anlaşmanın, Rusya'dan Finlandiya'ya yılda bir değerlendirme ziyaretini, Finlandiya'dan da Rusya'nın kuzeybatısındaki Leningrad Askeri Bölgesi'ne benzer bir ziyareti kapsadığı belirtildi.

Açıklamada, "Finlandiya bugün, Rusya'dan iki ülke arasındaki askeri değerlendirme ziyaretlerine ilişkin ikili anlaşmanın 1 Haziran itibarıyla feshedileceği bilgisini aldı." ifadesine yer verildi.

GEÇTİĞİMİZ AY ÜYESİ OLMUŞTU

Finlandiya geçen ay NATO üyesi olmuştu. Rusya, bu konuda karşıt açıklamalar yapmış ve İsveç ile Finlandiya'nın NATO'ya katılmak için başvuru sürecini eleştirmişti.

En son 2019'da Kovid-19 salgınından önce uygulanan ikili anlaşma, Soğuk Savaş sonrası Doğu-Batı ilişkilerini geliştirmek için alınan çeşitli önlemler arasındaydı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...