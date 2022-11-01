Finlandiya: Türkiye ve Macaristan NATO üyeliğimizi hızlı bir şekilde onaylamalı

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Başbakan Marin, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yapılan İskandinavya Liderler Zirvesi sonrası basına yaptığı açıklamada, Finlandiya'nın NATO üyeliğine değinerek "Tüm gözler Macaristan ve Türkiye'de. Bu ülkelerin NATO üyeliğimizi hızlı bir şekilde onaylamasını istiyoruz" dedi.



İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da Finlandiyalı mevkidaşıyla aynı görüşleri paylaştıklarını belirterek "İsveç ve Finlandiya koordineli bir şekilde hareket etmeli, aynı zamanda NATO'ya girmeli" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Kasım’da NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’i İstanbul’da kabul edecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BU AY STOLTENBERG İLE GÖRÜŞECEK

Diğer taraftan, Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ay gündemi NATO olan yoğun bir diplomasi trafiği yürütecek.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 Kasım’da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile İstanbul’da bir araya gelecek. Görüşmede İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelik sürecinin yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili gelişmelerin ele alınması bekleniyor.



İsveç’in yeni Başbakanı Ulf Kristersson’u ise 8 Kasım’da Ankara’da kabul edecek.

