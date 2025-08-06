Finlandiya, Ukrayna mekanizmasının dışında kalacak

Finlandiya, ABD silahları ve ekipmanlarının Ukrayna'ya tedariğini içeren NATO'nun "Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi" (PURL) olarak adlandırdığı yeni mekanizmayı değerlendirdi.

Finlandiya Savunma Bakanı Antti Hakkanen, ülkenin YLE haber ajansına, yaptığı açıklamada, "Finlandiya yeni mekanizmanın dışında kalacak, en azından şimdilik" dedi.

PURL'un önemli olduğunu da söyleyen Hakkanen, Ukrayna'ya desteklerini yerli endüstri programıyla devam ettireceklerini belirtti.



ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile 14 Temmuz'da Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'ya silah gönderme konusunda anlaşma yaptıklarını belirterek, ülkesinin bu silahları üreteceğini ve NATO müttefiklerinin maliyetini karşılayacağını açıklamıştı.



Rutte ise "ABD'nin Ukrayna'ya silah tedarik etme kararı çok önemli. Avrupalı devletlerle görüşeceğim ve Ukrayna için askeri yardım konteynerleri hazırlayacağız" demişti.



Hollanda, ABD silahlarının Ukrayna'ya tedarikini içeren NATO'nun PURL olarak adlandırdığı yeni mekanizma kapsamında Ukrayna'yı destekleyen ilk müttefik olmuş, arkasından Danimarka, Norveç ve İsveç de programa katıldığını duyurmuştu.