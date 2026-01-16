Finlandiya ve Estonya, Grönland’daki Danimarka liderliğindeki NATO tatbikatına katılıyor

Finlandiya Savunma Bakanlığı, Danimarka’nın talebi üzerine iki irtibat subayını Grönland’a göndereceğini açıkladı. Subayların görevi, eğitim olanaklarını, lojistik koşulları ve Grönland’ın zorlu çevre şartları altında tatbikatların nasıl organize edilebileceğini yerinde değerlendirmek olacak. Bakanlık, Arktik koşulların Finlandiya için yabancı olmadığını da vurguladı.

Estonya Başbakanı Kristen Michal ise Estonya Savunma Kuvvetleri’nin tatbikatın planlama sürecine dahil olduğunu ve Danimarka’dan resmi bir talep gelmesi halinde personel göndermeye hazır olduklarını belirtti.

Danimarka’nın bu adımı, Grönland ve Yüksek Kuzey bölgesine yönelik siyasi ve askeri ilginin arttığı bir dönemde atılıyor. Kopenhag yönetimi, bölgede askeri faaliyetlerini ve müttefiklerle iş birliğini genişletme niyetinde olduğunu açıkça ortaya koymuş durumda.

AVRUPA ÜLKELERİNDEN DESTEK AÇIKLAMALARI

Finlandiya ve Estonya’nın yanı sıra İsveç, Norveç, İngiltere, Fransa ve Almanya da tatbikat kapsamında personel göndermeyi planladıklarını duyurdu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Danimarka’nın talebi üzerine Fransa’nın Grönland’daki ortak tatbikatlara katılacağını ve ilk Fransız askeri unsurların yola çıktığını açıkladı.

POLONYA'DAN RET

Öte yandan Polonya Başbakanı Donald Tusk, ülkesinin Grönland’a asker göndermeyeceğini duyurdu.

Grönland’da düzenlenen son büyük Danimarka liderliğindeki NATO tatbikatı, Eylül 2025’te gerçekleştirilen “Arctic Light 2025” olmuştu. Tatbikata Danimarka’nın yanı sıra Fransa, Almanya, İsveç ve Norveç katılmış; 550’den fazla personel, Arktik koşullarda birlikte çalışabilirlik ve operasyonel hazırlık amacıyla kara, hava ve deniz unsurlarını içeren kapsamlı soğuk hava eğitimleri gerçekleştirmişti.