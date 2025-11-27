Finlandiya, yedek asker sayısını artırmaya hazırlanıyor

Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle, zorunlu askerlik hizmetini tamamlayan herkes, rütbesi ne olursa olsun 65 yaşına kadar yedek statüsünde kalacak.

Mevcut uygulamaya göre erler 50, astsubay ve subaylar ise 60 yaşına kadar rezervde tutuluyordu. Yeni yasa, 1966 ve sonrası doğumluları kapsayacak ve ilk etki edecek grup gelecek yıl 60 yaşına basanlar olacak.

Savunma Komitesi, kararın Finlandiya’nın değişen güvenlik ortamı, NATO üyeliği ve özel uzmanlıklara duyulan ihtiyaç nedeniyle gerekli olduğunu vurguladı. Düzenlemenin beş yıl içinde yaklaşık 125 bin kişilik ek rezerv kazandırması ve toplam yedek sayısını 2031’e kadar yaklaşık 1 milyona çıkarması bekleniyor.