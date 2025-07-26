Finlandiya'da 50 yıl sonra sıcaklık rekoru: 30 derece bile korkutmaya yetti
Sıcaklıkların üst üste 14 gün 30 derecenin üzerinde seyrettiği Finlandiya'da 1972’den bu yana görülen en uzun sıcak hava dalgası yaşandı.
Finlandiya, 50 yılı aşkın süredir kayıtlara geçen en uzun sıcak hava dalgasını yaşıyor.
Finlandiya Meteoroloji Enstitüsü’nün açıklamasına göre, ülkenin doğusundaki Parikkala bölgesinde sıcaklık Cuma günü 30,3 dereceye ulaştı. Böylece, ülkede üst üste 14 gün boyunca sıcaklıkların 30 derecenin üzerinde seyretmesiyle yeni bir rekor kırıldı.
Önceki rekor, Haziran ve Temmuz 1972’de yaşanan 13 günlük sıcaklık dalgasına aitti.
Enstitü, X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bu, 1961’de kayıtların tutulmaya başlanmasından bu yana sıcaklığın 30 dereceyi aştığı en uzun ardışık gün dönemi” ifadelerine yer verdi.
DAHA UZUN VE DAHA FAZLA OLABİLİR
İskandinav ülkesi şu anda, bazı bölgelerde “olağanüstü uzun” olarak tanımlanan bir sıcak hava döneminin tam ortasında bulunuyor.
Meteoroloji Enstitüsü’nden Ville Siiskonen, yaşanan bu sıcak hava dalgasının iklim değişikliğinin doğrudan bir sonucu olup olmadığının ancak detaylı araştırmalar sonucunda anlaşılabileceğini söyledi.
Ancak Siiskonen, küresel ısınmanın bu tür hava olaylarının daha sık ve uzun süreli olmasına neden olduğunu vurguladı: “Sıcak hava dönemleri daha uzun olacak ve daha fazla olabilir.”
Yeni rekor, Finlandiya, Norveç ve İsveç’in kuzeyindeki Laponya bölgesinin 2023’te son 2.000 yılın en sıcak yazını yaşamasının hemen ardından geldi. Bilim insanları, iklim değişikliğinin bu tür olağanüstü yaz mevsimlerinin görülme olasılığını yaklaşık yüz kat artırdığını belirtiyor.
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