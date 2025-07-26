Finlandiya'da 50 yıl sonra sıcaklık rekoru: 30 derece bile korkutmaya yetti

DAHA UZUN VE DAHA FAZLA OLABİLİR



İskandinav ülkesi şu anda, bazı bölgelerde “olağanüstü uzun” olarak tanımlanan bir sıcak hava döneminin tam ortasında bulunuyor.



Meteoroloji Enstitüsü’nden Ville Siiskonen, yaşanan bu sıcak hava dalgasının iklim değişikliğinin doğrudan bir sonucu olup olmadığının ancak detaylı araştırmalar sonucunda anlaşılabileceğini söyledi.



Ancak Siiskonen, küresel ısınmanın bu tür hava olaylarının daha sık ve uzun süreli olmasına neden olduğunu vurguladı: “Sıcak hava dönemleri daha uzun olacak ve daha fazla olabilir.”



Yeni rekor, Finlandiya, Norveç ve İsveç’in kuzeyindeki Laponya bölgesinin 2023’te son 2.000 yılın en sıcak yazını yaşamasının hemen ardından geldi. Bilim insanları, iklim değişikliğinin bu tür olağanüstü yaz mevsimlerinin görülme olasılığını yaklaşık yüz kat artırdığını belirtiyor.