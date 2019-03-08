Fin YLE yayın kuruluşu, Finlandiya Başbakanı Juha Sipila'nın liderliğindeki hükümetin, sosyal reform ve sağlık reformu planını kabul ettirmekte başarısız olunması üzerine istifa kararı aldığını duyurdu.
Başbakan Sipila istifa etmenin kişisel bir karar olduğunu, mevcut hükümetin devam edebileceğini de açıkladı.
Başbakan Sipila'nın Devlet Başkanı Sauli Niinisto'dan bugün parlamentoyu feshetmesini talep edeceği belirtildi.
Finlandiya'da 200 sandalyeli meclis Eduskunta'nın yenilenmesi için 14 Nisan'da genel seçim düzenlenecek.
Yerel Huvudstadsbladet gazetesi de Niinisto'nun Sipila'dan seçime kadar geçiş hükümetine liderlik etmesini istediğini yazdı.
Finlandiya'da Başbakan Sipila istifa etti
Anadolu AjansıDünya
Finlandiya'da Başbakan Juha Sipila'nın liderliğindeki merkez sağ hükümeti istifa etti. Başbakan Sipila söz verdiği sağlık reformunu gerçekleştiremediği için istifa etti.
Fin YLE yayın kuruluşu, Finlandiya Başbakanı Juha Sipila'nın liderliğindeki hükümetin, sosyal reform ve sağlık reformu planını kabul ettirmekte başarısız olunması üzerine istifa kararı aldığını duyurdu.