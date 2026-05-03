Finlandiya’da hava sahası ihlali şüphesi

Finlandiya Savunma Bakanlığı, bugün erken saatlerde Rusya sınırına yakın Virolahti bölgesinde tanımlanamayan bir drone ’un hava sahasını ihlal etmiş olabileceğini duyurdu.

KAYNAĞI VE TİPİ BELİRLENEMEDİ

Bakanlık açıklamasına göre Finlandiya Hava Kuvvetleri, söz konusu drone’u gece saatlerinde tespit etti.

Yetkililer, drone’un modeli ve hangi ülkeye ait olduğunun henüz belirlenemediğini bildirdi. Araç daha sonra Finlandiya hava sahasını terk etti.

Olayla ilgili inceleme Finlandiya Sınır Muhafızları tarafından yürütülüyor. Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü ancak henüz detay paylaşılmadığını belirtti.

BÖLGEDEKİ HAREKETLİLİK DİKKAT ÇEKİYOR

Finlandiya’nın Rusya ile bin 340 kilometrelik kara sınırı bulunuyor.

Aynı gün Rusya Savunma Bakanlığı, gece boyunca yaklaşık 15 bölgede Ukrayna’ya ait olduğu belirtilen 334 drone’un düşürüldüğünü açıkladı.

Bu bölgelerden bazıları, Virolahti’ye yaklaşık 150 kilometre mesafedeki St. Petersburg yakınlarını da kapsıyor.

DAHA ÖNCE DE BENZER OLAY YAŞANDI

Mart ayında Ukrayna, iki drone’un güney Finlandiya’ya düşmesi nedeniyle Helsinki’den özür dilemişti. Olayda dronların Rusya’nın elektronik müdahalesi nedeniyle rotasından sapmış olabileceği değerlendirilmişti.