Finlandiya’da helikopterler havada çarpıştı: 5 ölü

Finlandiya’da iki helikopter havada çarpıştı. Olayda 5 kişi hayatını kaybetti.

Finlandiya’da helikopterler havada çarpıştı: 5 ölü

Yle news'un haberine göre, iki Piikajarvi Havaalanı’na yaklaştıkları sırada havada çarpışarak Eura kentindeki bir ormanlık alana düştü.

Yetkililer, helikopterlerdeki pilotlar dahil 5 kişinin öldüğünü doğruladı.

Olay yerinde arama, kurtarma ve delil toplama çalışmalarının sürdüğü, kesin raporunun detaylı teknik incelemenin ardından paylaşılacağı bilgisi verildi.


Yerel basına göre helikopterler, Kokemaki'deki Piikajarvi Uçuş Merkezi'nde düzenlenen bir havacılık etkinliğine gidiyordu.

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