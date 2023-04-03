Finlandiya'da iktidar değişti

Finlandiya'da resmi olmayan sonuçlara göre, Petteri Orpo liderliğindeki Ulusal Koalisyon Parti oyların yüzde 20,8'ini aldı.



Riikka Purra liderliğindeki Gerçek Finler Partisi ise oyların yüzde 20,1 ve mevcut Başbakan Sanna Marin'in Finlandiya Sosyal Demokrat Partisi oyların yüzde 19,9’unu aldı.



Bu sonuçlara göre, mecliste hiçbir parti çoğunluğu sağlayamadı. Birinci olan partinin lideri Orpo, tüm gruplarla çoğunluk için müzakere mesajı verdi.



Mevcut Başbakan Sanna Marin de buna yeşil ışık yaktı. Ancak Marin, Gerçek Finler Partisi'ni 'ırkçı' olarak niteledi. Marin, "Masaya oturmayız" dedi.