Finlandiya'nın Kuopio kentinde bir alışveriş merkezi içerisinde bulunan meslek okulunda saldırı meydana geldi. Saldırıda 1 kişi yaşamını yitirirken, 10 kişi de yaralandı.
Finlandiyalı yetkililer saldırıda bir kişinin hayatini kaybettiğini duyurdu. Yaralanan 10 kişiden 2'sinin durumu ağır.
Yetkililer bir şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Şüphelinin de yaralı olduğu belirtiliyor.
Olayın terör saldırısı olup olmadığı araştırılıyor.
Finlandiya'da meslek okulunda silahlı saldırı
NTV HaberDünya
Finlandiya'da bir meslek okulunda düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. Saldırı sonrası bir kişi gözaltına alındı.
Finlandiya'nın Kuopio kentinde bir alışveriş merkezi içerisinde bulunan meslek okulunda saldırı meydana geldi. Saldırıda 1 kişi yaşamını yitirirken, 10 kişi de yaralandı.