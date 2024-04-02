Finlandiya'da okula silahlı saldırı: 2 yaralı, 1 ölü

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'nin bir banliyösü olan Vantaa'da bir okula silahlı saldırı gerçekleşti.

Saldırıdan etkilenen kurbanların tamamının ve saldırganın 18 yaşından küçük olduğu aktarıldı. İlk belirlemelere göre saldırıdan etkilenen herkes 12 yaşında ve 3 çocuk yaralandı. Daha sonra bu 3 çocuktan biri hastanede yaşamını kaybetti.

Bir polis sözcüsü yaptığı açıklamada, kurbanların hastaneye kaldırıldığını söyledi.



Saldırıda yaralanan diğer 2 çocuğun durumu ciddiyetini koruyor.

SALDIRGAN SOSYA HİZMETLERE TESLİM EDİLDİ

Saldırgan çocuğun saldırıyı bir yakınına ait olan bir tabanca ile gerçekleştirildiği bildirildi. Şüpheli 15 yaşın altında olduğu için gözlatına alınmadı ve sosyal hizmetlere teslim edildi.

Olayda başka şüpheli bulunmadığı kaydedildi. Küçük çocuğun saldırıyı neden gerçekleştirdiği ise belirsizliğini koruyor.

Viertola okulunun müdürü Sari Laasila, "Acil tehlike sona erdi" dedi ve olay hakkında daha fazla yorum yapmaktan kaçındı.

İçişleri Bakanı sosyal medya hesabı X'te yaptığı açıklamada, "Gün korkunç bir şekilde başladı. Vantaa'daki Viertola okulunda silahlı saldırı olayı yaşandı. Şu anda pek çok ailenin yaşadığı acıyı ve endişeyi ancak hayal edebiliyorum. Şüpheli yakalandı" dedi.

"SALDIRI SON DERECE ŞOK EDİCİ OLDU"

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, saldırının özellikle saldırganın küçük yaşından dolayı son derece şok edici olduğunu söyledi. Başbakan açıklamasında olayın arkasındaki nedenin henüz bilinmediğini belirtti.



Başbakan sosyal medya hesabında, "Düşüncelerim kurbanlarla, onların yakınlarıyla ve diğer öğrencilerle ve personelle birlikte" dedi.



Finlandiya polisi saldırının , başkent Helsinki'nin bir banliyösü olan Vantaa'daki, birinci sınıftan dokuzuncu sınıfa kadar yaklaşık 800 öğrencinin eğitim gördüğü Viertola okulunda gerçekleştiğini açıkladı.



Polis tarafından yapılan açıklamada, "Polis olay yerinde inceleme yapıyor. Çevredekilerden bölgeden uzak durmalarını ve evlerinde kalmalarını istiyoruz. Kapılar yabancılara açılmamalı" ifadelerine yer verildi.

Saldırının faili şüphelinin yakalandığı ve gözaltına alındığı belirtildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

