Finlandiya’da okulda bıçaklı saldırı: 3 öğrenci yaralandı, şüpheli gözaltında

Kuzey Avrupa ülkesi Finlandiya’nın güneyinde bir okulda düzenlenen bıçaklı saldırıda üç kişi yaralandı. Polis, saldırıyı düzenlediğinden şüphelenilen bir öğrencinin yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.



Polis, saldırıya ilişkin açıklamasında, “Mevcut bilgilere göre, yaralanmalar kesici bir silahtan kaynaklandı” bilgisini verdi. Yaralanan kişilerin hayati tehlikesinin olduğuna inanılmadığı belirtildi.



Yerel gazete Aamulehti’nin paylaştığı bir videoda, başkent Helsinki’nin yaklaşık 180 kilometre kuzeyindeki Pirkkala’da bir ilkokulun yakınlarında çok sayıda polis aracının yer aldığı görüldü.



AFP’ye açıklamada bulunan polis sözcüsü Nina Juurakko, basında çıkan ve failin saldırıda kız çocukları hedef aldığına işaret eden haberleri araştırdıklarını söyledi.