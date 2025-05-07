Finlandiya’da savaş uçağı düştü

Finlandiya’da “F/A-18 Hornet” tipi bir savaş uçağının düştüğü açıklandı. Silahlı kuvvetlerden yapılan açıklamaya göre, olay ülkenin kuzeyindeki Rovaniemi havalimanının yakınlarında yaşandı.

Açıklamada, pilotun uçaktan atlayarak kurtulduğu belirtildi. Kazanın sebepleri konusunda henüz detay verilmedi.



Finlandiya kamu yayıncısı YLE’nin aktardığına göre, olay yerinden siyah bir dumanın yükseldiği görüldü. Olay yerine çok sayıda acil yardım aracı sevk edildi.



Finlandiya’da 1992-2000 yılları arasında satın alınmış 62 afet Hornet savaş uçağı bulunuyor. Ülke, 2021 yılında bu savaş uçaklarını Lockheed Martin şirketinin ürettiği F-35’ler ile değiştirmeye karar vermişti.

