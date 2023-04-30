Finlandiya'da, Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi yarın başlıyor

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için hazırlıklar tamamlandı. Seçmenler yarından itibaren oy kullanabilecek.

Finlandiya'da, Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi yarın başlıyor
ABD'de 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi başladı

ABD'de 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi başladı

Haberi Görüntüle

Türkiye'nin Helsinki Büyükelçisi Deniz Çakar, 'daki seçim hazırlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Seçim için tüm hazırlıkları tamamladıklarını ifade eden Çakar, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için Nordik ve Baltık bölgesinde birçok ülkede sandık kurulacağını söyledi.

FİNLANDİYA'DA 6 BİNİ AŞKIN SEÇMEN VAR

Çakar, seçimlerin ilk turu için Finlandiya'daki oy kullanma işlemlerinin 7 Mayıs akşamı sona ereceğine dikkati çekerek, "Finlandiya'daki seçmen vatandaşlarımızı 1-7 Mayıs tarihlerinde oylarını kullanmak üzere bekliyoruz." dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Finlandiya'da toplam 6 bin 791 seçmen bulunuyor.

YSK'nin açıklamasına göre, Finlandiya'nın yanı sıra Nordik ve Baltık bölgesinde bulunan İsveç, Norveç, Danimarka, Litvanya ve Estonya'da da sandıklar kurulacak.

Seçime kaç gün kaldı? 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi geri sayım

Seçime kaç gün kaldı? 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi geri sayım

Haberi Görüntüle

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...