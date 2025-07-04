Finlandiya’daki bıçaklı saldırının faili gözaltında: “Herkes benim düşmanım”

Finlandiya’nın güneybatısındaki Tampere kentinde perşembe günü düzenlenen ve dört kişinin yaralandığı bıçaklı saldırının şüphelisi olaydan kısa süre sonra yakalandı. Finlandiya polisi, şüphelinin kendilerine verdiği ifadede “herhangi bir ırkçı ya da siyasi saikinin olmadığını, insanlara rastgele saldırdığını söylediğini” aktardı.



Polisin açıklamasına göre, ülkenin en büyük üçüncü kentindeki bir alışveriş merkezinin yakınlarında yaşanan saldırıyla ilgili gözaltına alınan 23 yaşındaki Finlandiyalı adamın önceden sabıka kaydı bulunuyor.



Baş Dedektif Sakari Tuominen, düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, “(Şüpheli) hiçbir ırkçı ya da terörist saikinin olmadığını söylüyor. Mağdurları önceden tanımıyordu; kimi bıçakladığını da hatırlamıyor” diye konuştu.



Tuominen’in açıklamasına göre, neden böyle bir eylemde bulunduğu da sorulan şüpheli, “tüm insanların düşman olduğunu, herkesin kendisini izlediğini ve insanların hak ettiklerini aldıklarını” söyledi. Dedektif, şüphelinin “herkesin kendisine karşı aynı kötücül kitlenin bir parçası olduğunu” söylediğini de aktardı.



Polisin dört yaralının durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, 40, 52 ve 35 yaşındaki üç kadın ile 35 yaşındaki erkeğin durumlarının ciddi olduğu ifade edildi.



Finlandiya'da yayın yapan YLE haber ajansı da görgü tanıklarının ifadelerine yer verdiği haberinde, gözaltına alınan kişinin erkek olduğunu aktardı.

