Finlandiya'dan PKK açıklaması: Biz hazırız

Finlandiya'dan,terör örgütü PKK'ya ek yaptırımlara hazır olduklarına ilişkin açıklama geldi. Aynı zamanda terör şüphelilerinin iadesi hakkında Türkiye'yle iş birliği vurgusu yapıldı.

Haberler - NTV Haber 01.07.2022 - 07:14

Finlandiya'dan PKK açıklaması: Biz hazırız

İlişkili Haberler

SON DAKİKA HABERİ: NATO Liderler Zirvesi sona erdi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya ile imzalanan mutabakata ilişkin açıklama

SON DAKİKA HABERİ: NATO Liderler Zirvesi sona erdi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya ile imzalanan mutabakata ilişkin açıklama

Türkiye'nin İsveç ve ile imzaladığı mutabakatın ardından Helsinki hükümetinden önemli bir açıklama geldi.

Açıklamayı Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto yaptı. Haavisto, "PKK'ya karşı ilave adımlar atmaya ve Türkiye'den bu konuda bilgi almaya hazırız" dedi.

Dışişleri Bakanı, terör suçlularının Türkiye'ye iadesi konusunda kendi yasalarını izlediklerini belirtti.

PYD/YPG ve FETÖ'yü terör örgütü olarak tanıyıp tanımayacakları sorulan Haavisto, üçlü muhtıra metninin 4. maddesini işaret etti.

Finlandiyalı Dışişleri Bakanı PYD/YPG ve FETÖ'ye destek vermediklerini söyledi.

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...