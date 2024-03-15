Finlandiya'dan sığınmacı karşıtı yeni yasa

Finlandiya İçişleri Bakanı Mari Rantanen ve Başbakan Petteri Orpo bugün açıklama yaptı.



Yapılan açıklamada, sınır yetkililerinin Rusya üzerinden ülkeye giriş yapan sığınmacılara engel olabilecekleri geçici bir yasanın yürürlüğe girme ihtimali değerlendirildi.



Buna göre Finlandiya, Rusya üzerinden giriş yapan ve AB üyesi bir ülkede bulunmak için geçerli belgelere sahip olmayan sığınmacıların girişini engelleyecek bir yasa çıkarmayı planlıyor.

TÜM SINIR GEÇİŞLERİ KAPALI



Finlandiya, Avrupa Birliği'ne girmek için geçerli belgelere sahip olmayan sığınmacıların sayısının artması nedeniyle, geçen yılın sonlarında Rusya ile olan bin 340 kilometrelik sınırındaki tüm geçişleri kapattı .



Ancak kış aylarının gelmesiyle sığınmacılar sınırdan geçmeye devam etti ve hükümet, baharda sıcaklıkların artmasıyla bu sayının önemli ölçüde artabileceğine inanıyor.

"GÖÇMENLERİ SINIRA MOSKOVA YÖNLENDİRİYOR"



Helsinki, Moskova'yı göçmenleri sınıra yönlendirmekle suçluyor ancak Kremlin bu iddiayı yalanladı.



İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Finlandiya, Rusya'nın uzun süreli baskı uygulama olasılığına karşı hazırlıklı olmalıdır" denildi.