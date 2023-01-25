Finlandiya'dan Türkiye'ye askeri ihraç izni

Türkiye-İsveç-Finlandiya'nın NATO görüşmeleri ertelendi Haberi Görüntüle

Finlandiya, 4 yıl aradan sonra Türkiye'ye yönelik ilk askeri ihracat lisansını onayladı.

Açıklamayı Savunma Bakanlığı özel danışmanı Riika Pitkanen yaptı.

Finlandiya'nın verdiği ihraç lisansının zırhlarda kullanılacak çelik için olduğu belirtildi.

Finlandiya yönetimi 2019'dan beri Türkiye'nin Suriye'deki askeri operasyonu nedeniyle Türkiye'ye yeni askeri ihraç lisansı verme işlemlerini durdurmuştu.

Askeri ihracatın yeniden başlaması Ankara'nın şu an için askıda olan Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik sürecine onay vermek için belirlediği koşullardan biriydi. Geçtiğimiz eylül ayında İsveç Türkiye'ye yönelik askeri ihraç yasağını kaldırmıştı.