Finlandiya’dan yetenek avcılığı: Helsinki'de 90 gün yaşayabilene oturma izni verilecek

Finlandiya’da Uluslararası ticaret ve yatırım teşvik ajansı Helsinki Business Hub (HBH) teknoloji alanında uluslararası yetenekleri keşfetmek için yeni bir uygulama başlattı.



“Helsinki’de 90 gün yaşam denemesi” adı verilen projeye 5 bin 330 kişi başvururken Finlandiya, programla ülkeye yetenekli kişileri çekmeyi amaçlıyor.



Başvuruda bulunan 5 bin 330 kişi arasından seçilecek 15 kişi, Uluslararası ticaret ve yatırım teşvik ajansı Helsinki Business Hub (HBH) tarafından havalimanından aileleriyle alınan katılımcılara öncelikle başkent Helsinki tanıtılıyor. Daha sonra kültürel eğitime tabi tutulan kişilere uzaktan çalışma olanakları sunuluyor ve iş bağlantısı kuruluyor.



TEMEL HİZMETLER SAĞLANIYOR



Geçirilen 90 gün boyunca oturma izni için gerekli belgeleri toplanan kişilere konut, okul ve kreş gibi temel hizmetler sunulurken yalnızca kira ve ulaşım masraflarını katılımcılar ödüyor. 90 gün sonunda Helsinki’ye uyum sağlayan kişilere ise oturma izni verilerek ülkeye teknoloji alanında yetenekli isimler kazandırılıyor.



Avrupa’nın salgından en az etkilenen şehirlerinden biri olan Helsinki’de 90 günlük yaşam denemesine ilgi her geçen gün artarken projeye 15 kişi kabul edilmesine rağmen, projeye başvurmayan ya da kabul edilmeyen kişilerin teknoloji ve diğer alanlarda Helsinki’yi cazibe merkezi olarak görmeye başladığı belirtiliyor.



LİNUX VE NOKİA İŞ GÜCÜ SORUNU YAŞAMIŞTI



Finlandiya’da daha önce açık kaynak işletim sistemi Linux, telefon üreticisi Nokia gibi büyük markalar ortaya çıkarken sonraki yıllarda artan talebi karşılayacak iş gücü sağlanamadığı için şirketler büyük sorun yaşamıştı.



Uluslararası ticaret ve yatırım teşvik ajansı Helsinki Business Hub (HBH) temsilcisi Johanna Huurre, “İyi bir eğitim sistemimiz var. Çok sayıda mühendis ve programcı yetişiyor ama talep öyle fazla ki bunlar yetmiyor” şeklinde konuştu. Huurre, “Program sayesinde yetenekli kişiler sadece Finlandiya’ya değil dünyanın birçok yerine yayılma fırsatı bulacaktır” dedi.