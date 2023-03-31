Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay İsveç basınında

TBMM'de yapılan oylamayla NATO'ya üyelik yolunun açılması Finlandiya basınında geniş yer buldu.

Ülkenin en büyük gazetesi Helsingin Sanomat TBMM'deki onayın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yasayı imzalamak için 15 gün süresi olduğunu yazdı. İsveç'in ise üyelik için hala Türkiye ve Macaristan'ın onayını beklediği vurgulandı.

Lapin Kansa gazetesi TBMM’nin Finlandiya'nın NATO üyeliğini oybirliğiyle kabul ettiğini yazdı. Haberde, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in, Finlandiya'nın katılımının NATO ailesini daha güçlü ve güvenli hale getireceğine ilişkin sözlerine vurgu yapıldı.