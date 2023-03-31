Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay İsveç basınında

TBMM'de yapılan oylamayla NATO'ya üyelik yolunun açılması Finlandiya basınında geniş yer buldu.
Ülkenin en büyük gazetesi Helsingin Sanomat TBMM'deki onayın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yasayı imzalamak için 15 gün süresi olduğunu yazdı. İsveç'in ise üyelik için hala Türkiye ve Macaristan'ın onayını beklediği vurgulandı.
Lapin Kansa gazetesi TBMM’nin Finlandiya'nın NATO üyeliğini oybirliğiyle kabul ettiğini yazdı. Haberde, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in, Finlandiya'nın katılımının NATO ailesini daha güçlü ve güvenli hale getireceğine ilişkin sözlerine vurgu yapıldı.
Savon Sanomat gazetesi Finlandiya’nın yakında NATO’nun bir üyesi olacağını yazdı. Haberde TBMM’deki oylamanın ardından Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinisto’nun NATO’nun 30 üye ülkesine teşekkür ettiği ifade edildi.
İlta Sanomat, Finlandiya'nın üyelik ile dikkatini artık diğer NATO ortaklarının endişe duyduğu tehditlere çevireceğini yazdı. Haberde, “Bu bizi önümüzdeki yıllarda Çin tartışmasına daha da yaklaştıracak.” yorumu yapıldı.
Aamulehti gazetesinde İsveç'in geride kalmasının uzun süreçte bir hata olacağı değerlendirmesi yer aldı. Finlandiya’nın komşusunun NATO’ya girmesini sağlamak için her şeyi yapmak zorunda olduğu vurgulandı.
"İSVEÇ HALA ONAY BEKLİYOR"
Finlandiya'nın üyeliğinin TBMMM'de onaylanması isveç basınında da geniş yer buldu. Aftonbladet gazetesi “Türkiye Finlandiya’nın NATO üyeliğine evet dedi.” manşetini attı.
Haberde “İsveç hala ne Macaristan'dan ne de Türkiye'den onay almış değil. Kararın ne zaman verilebileceği konusunda da herhangi bir tarih belirlenmedi.” denildi.
Expressen gazetesi ise "Türkiye, Finlandiya'ya evet oyu verdi." diye yazdı.
Böylece Finlandiya'nın savunma ittifakına üyelik için gereken tüm oylara sahip olduğuna dikkat çekildi. Sydsvenskan gazetesi "İsveç beklemeye devam etmeli.” ifadelere yer verdi.