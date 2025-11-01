Firavunların mirası: Tutankhamun’un mezarı ilk kez eksiksiz sergileniyor

Gize’deki ünlü Khufu Piramidi’nin hemen yanında, Mısır modern çağın en büyük kültürel projesini hayata geçirdi.

“Dünyanın en büyük arkeoloji müzesi” olarak tanımlanan Büyük Mısır Müzesi (GEM) resmen açıldı.



Yaklaşık 100 bin eserin sergilendiği dev müze, 7 bin yıllık Mısır tarihini kapsıyor. Pre-dinastik dönemden Roma egemenliğine kadar uzanan eserleriyle ülkenin arkeolojik zenginliğini tek çatı altında topluyor.

TUTANKHAMUN'UN MEZARI İLK KEZ BÜTÜNÜYLE SERGİDE

Müzenin en büyük cazibe merkezi, genç kral Tutankhamun’un 1922’de keşfedilen mezarının tüm içeriği.

5 bin 500’ü aşkın parçadan oluşan koleksiyon ilk kez eksiksiz biçimde bir araya getirildi. Koleksiyonda altın maskesi, tahtı, savaş arabaları ve zırhları yer alıyor.

GEM’in eski direktörü ve Uluslararası Mısırbilimciler Derneği Başkanı Dr. Tarek Tawfik, “Howard Carter’ın mezarı keşfettiği anda gördüğü bütünlüğü ziyaretçilere yaşatmak istedik. Artık hiçbir parça depoda ya da başka müzede değil.” dedi.

BİR MİLYAR DOLARLIK DEV PROJE

Yaklaşık 1,2 milyar dolara mal olan kompleks, yıllık 8 milyon ziyaretçi hedefliyor. Bu, uzun süredir bölgesel krizlerden etkilenen Mısır turizmine büyük bir ivme kazandırması beklenen bir gelişme.

Gize Platosu’nda görev yapan rehber Ahmed Seddik, “Bu müze, Mısırbilim ve kültürel turizmde yeni bir altın çağın başlangıcı olacak.” dedi.

FİRAVUNLARIN İZİNDE DEV MİMARİ

Toplam 500 bin metrekarelik alana yayılan müze, 70 futbol sahası büyüklüğünde. Dış cephesi hiyerogliflerle kaplı, yarı saydam alabaster taşından piramit biçimli bir girişe sahip.

Girişte, II. Ramses’in 11 metrelik heykeli ve 3 bin 200 yıllık asılı obeliski ziyaretçileri karşılıyor.

Dev merdiven boyunca eski kralların ve kraliçelerin heykelleri sıralanıyor; üst kattaki dev pencereden ise Gize piramitlerinin kusursuz manzarası görünüyor.

Müze ayrıca Khufu’nun 4 bin 500 yıllık cenaze gemisini de sergiliyor. Antik çağdan günümüze ulaşan en eski ve en iyi korunmuş gemilerden biri.

UZUN BİR YOLCULUĞUN SONU

1992’de önerilen proje, 2005’te inşaata başlanmasına rağmen 30 yılı aşkın sürede tamamlanabildi. Müze, ekonomik krizler, 2011 Arap Baharı, pandemi ve bölgesel savaşlar nedeniyle defalarca ertelendi.

