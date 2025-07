First Lady'nin katı kuralı: Asla ağzına sürmediği bir yiyecek var

First Lady'nin Amerikan toplumundaki rolü, bu rolü üstlenen kişiler kadar çeşitli ve farklıdır.



ABD Başkanı'na yabancı liderler tarafından verilen resmi yemeklerde eşlik etmek de bu konuma atfedilen bir diğer görevdir.



Ancak First Lady Melania Trump, bu gibi günlerde ne yiyeceği konusunda katı bir kurala sahip.

ÇİĞ BALIK YEMİYOR



"Melania" adlı 2024 tarihli anı kitabında First Lady, 2019 yılında Japonya İmparatorluk Sarayı’ndaki şeflere bir talimat verdiğini yazdı. Trump, “Çiğ balık yemediğimi açıkça belirttim” dedi.



Çiğ balık yemeyi reddetmesine —ki bu Japonya'da yaygın olarak tüketilen bir yiyecektir— rağmen Trump, “Yine de mümkün olduğunca yerel mutfağı denemeye gayret ettim” diye konuştu.



Japon İmparatorluk Ailesi ile yediği akşam yemeğinde tüketmeyi tercih ettiği yiyecekler için “lezzetlerin ve dokuların enfes bir karışımı” diyerek övgüde bulundu.

ESKİ ABD BAŞKANI'NIN TALİHSİZ ANI



Bazıları First Lady’nin bu tutumunu sorgulayabilir, ancak en azından bu durum, Beyaz Saray’ın başka bir sakininin başına gelen türden bir kazayla sonuçlanmadı. Bilindiği üzere, Başkan George H. W. Bush, Tokyo’da dönemin Başbakanı Kiichi Miyazawa’nın kucağına kusmuştu.



Bu olayın nedeni, genellikle bakteri veya virüs kaynaklı enfeksiyonlardan kaynaklanan geçici bir mide rahatsızlığı olan akut gastroenterit olarak açıklanmıştı.



FIRST LADY NEDEN ÇİĞ BALIK YEMİYOR?



Melania Trump’ın anı kitabında çiğ balık sevmemesinin nedenine dair doğrudan bir açıklama yer almıyor.



Örneğin, gıda güvenliği endişeleri, çiğ tüketilen tüm yiyecek türlerinde yaygın bir gerekçedir. Yanlış hazırlanmış yiyecekler, 65 yaş üstü bireyler veya bağışıklık sistemi zayıf olanlar gibi savunmasız kişilerde ciddi gıda zehirlenmelerine yol açabilir. Sağlıklı bireylerde risk görece düşük olsa da, bozuk bir balık parçası tüketilmesi halinde ishal ve kusma gibi semptomlar yine de yaşanabilir.



Çoğu kişi için çiğ balığın yumuşak, dişe gelen dokusu onu cazip kılan başlıca özelliktir, ancak bazıları için bu tam tersi şekilde itici olabilir.



Trump’ın bu ikinci gruba girip girmediği de bilinmiyor, fakat First Lady’nin tercih ettiği yiyecekler hakkında bilinen bazı bilgiler bize ipucu verebilir.