‘First Dogs’ Beyaz Saray’dan gönderildi

ABD Başkanı Joe Biden’ın Beyaz Saray koltuğuna oturmasının ardından yanında getirdiği iki Alman Kurdu (Alman Çoban Köpeği) cinsi köpeklerinin Delaware'deki evlerine geri gönderildi.



20 Ocak'taki yemin töreninin ardından Beyaz Saray’a taşınan ABD’de Başkan Joe Biden, iki Alman Kurdu cinsi köpeğini de yanına almıştı.



Champ ve Major adlı köpeklerden özellikle Major’un bir Beyaz Saray görevlisini ısırması ve saldırgan tavırları nedeniyle Joe Biden ve eşi Jill Biden Beyaz Saray’da birlikte yaşadıkları 'Champ' ve 'Major'ı Delaware'deki evlerine gönderme kararı aldı.



Biden kararı, Amerikan medyasının ‘Major’, Beyaz Saray’da ortalığı birbirine kattı" başlıklarıyla çıkan haberler sonrası aldığı ifade edildi.

BİDEN, MAJOR’I 2018 YILINDA SAHİPLENMİŞTİ



ABD Başkanı Biden, 2018 yılında Major’ı Delaware’de bulunan bir barınaktan sahiplenmişti. ABD medyası, Champ’in yaklaşık 13 yaşında olduğunu ve yaşı nedeniyle agresif olmadığını ancak 3 yaşındaki Major’ın Beyaz Saray’da agresif tavırlar sergilediğini duyurdu.



Yerel medyadaki haberde, Major’ın Beyaz Saray çalışanlarını görünce zıpladığı, havladığı ve saldırdığı ifade edildi.