First Lady davası: "Erkek olarak doğdu" yalanına beraat

Paris Temyiz Mahkemesi bugün, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron hakkında yalan haber yayan iki kadın hakkında beraat kararı verdi.

Natasha Rey ve Amandine Roy, Brigitte'in erkek olarak doğduğu söylentisini internette yaymış ve yalan haber, başta ABD olmak üzere tüm dünyada viral olmuştu.

Sadece bir paragrafta yer alan "reşit olmayan birinin kaçırılması" ifadesinin basın yasasını ihlal ettiğine hükmeden mahkeme, N iyi niyetle hareket ettiğini düşünerek bu ifadeden de beraat kararı verdi.

Brigitte Macron'u temsil eden avukat Jean Enochy, “Müvekkillerimle birlikte ne yapacağımızı göreceğiz ama açıkçası karara katılmıyoruz” dedi.

Sanık avukatı François Dangleyan ise genç kadının 30 kadar destekçisine hitaben yaptığı konuşmada “Natasha Rey zulüm gördü, mahkum edildi ama sonunda beraat etti” dedi.

"CİNSİYET DEĞİŞTİREREK BU İSMİ ALDI"

Eylül ayındaki ilk duruşmada iki kadın 500 avro tecilli para cezasına ve Brigitte Macron'a 8 bin, kardeşi Jean-Michel Tronnier'e ise 5 bin avro tazminat ödemeye mahkum edilmişti.

Davanın merkezinde, Emmanuel Macron'un Fransa Cumhurbaşkanı seçildiği 2017 yılından bu yana sosyal paylaşım sitelerinde dolaşan uydurma bir haber yer alıyordu. Bu söylentiye göre, kızlık soyadı Troniere olan Brigitte Macron “hiç var olmamıştı” ve kardeşi Jean-Michel Tronier cinsiyet değiştirerek bu ismi almıştı.

KADIN SİYASETÇİLER HEDEF OLDU

Dünya çapında pek çok kadın siyasetçi, transfobik nitelikteki yanlış bilgilerin kurbanı oldu. Eski ABD First Lady'si Michelle Obama, eski ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve eski Yeni Zelanda Başbakanı Jacinta Ardern de bu şekilde hedef gösterilmişti.